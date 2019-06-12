"الدستورية العليا": المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد مؤتمر فريد من نوعه

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قال المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ، يعد منتدى فريد من نوعه.



وأشار سليم، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أن مكافحة الفساد ملف في غاية الأهمية، ومصر لديها من التشريعات ما يحقق هذا الهدف، مثل قانون العقوبات، وقانون الخدمة المدنية، وأخيرا الدفع الإليكتروني للمدفوعات الحكومية.



وأوضح أن هذا المنتدى سيخرج بنتائج إيجابية لمصر وللدول الأفريقية، لافتا إلى أن مصر حريصة أن تكون علاقتها مع دول أفريقيا قوية.

