أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 11-6-2019
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:39 ص
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أمنية فوزي - هدى عبد الرازق -كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"حرفوش" يكشف أسباب تأخر تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية
أرجع إياد حرفوش، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تأخر تطبيق حظر تداول الدواجن الحية إلى طبيعة السوق المصري، موضًحا أن جزء كبير من تربية الدواجن يحدث في كيانات صغيرة غير مرتبطة بمجازر.
شقيقة عزت أبو عوف تكشف تطورات حالته الصحية
قالت الفنانة مها أبوعوف، إن حالة شقيقها الفنان عزت أبوعوف تحسنت بشكل طفيف، متمنية شفائه التام قريبا.
نادر سعد: مدينة العلمين تستضيف أول اجتماع لمجلس الوزراء يوليو المقبل
ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجه بإعداد مخطط عمراني من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها، مؤكدا أن مدينة العلمين أيقونة بالساحل الشمالي، معلنا أنه سيتم عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في شهر يوليو القادم بالعلمين
نقيب الفلاحين: انتظروا انخفاضا أكبر بسعر الليمون ليسجل الكيلو 7 جنيهات
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن كيلو الليمون سيصل سعره خلال أيام إلى 7 جنيهات، موضحًا أن الأسعار شهدت تراجع كبير خلال الأيام الماضية.
وزير التجارة البريطاني: مصر دولة مستقرة ومزدهرة وآمنة
أكد وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، أن مصر دولة مستقرة ومزدهرة وآمنة، وأن مصر بوابة تجارية لإفريقيا والمنطقة بأكملها.
رئيس الجالية المصرية بروسيا يكشف موعد وصول جثامين الطلاب الغارقين لمصر
وأضاف "عيسوي"، أن إجراءات نقل الجثامين تستغرق وقتًا بسبب كثرة الأوراق وترجمتها.
محمد الباز: سبب كوميدي وراء ارتفاع سعر الليمون لـ100 جنيه
ولفت "الباز"، إلى أن ارتفاع سعر الليمون يرجع إلى العديد من الأسباب، من بينها سبب كوميدي، معقبًا: "العمالة اللي بتشتغل في مزارع الليمون مشتغلتش في رمضان، دا السبب الكوميدي اللي قالته وزارة الزراعة".
وزير التنمية المحلية الأسبق: الفساد وصل لدرجة لا يتخيلها أحد وسعيد بإجراءات مكافحته
وأشار إلى أن الفساد في مصر وصل لدرجة لا يتخيلها أحد، لذلك سعيد للغاية، بما تقوم به القيادة السياسية من مكافحة الفساد بشكل جاد خلال آخر أربع سنوات.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"حرفوش" يكشف أسباب تأخر تطبيق قرار حظر تداول الدواجن الحية
أرجع إياد حرفوش، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تأخر تطبيق حظر تداول الدواجن الحية إلى طبيعة السوق المصري، موضًحا أن جزء كبير من تربية الدواجن يحدث في كيانات صغيرة غير مرتبطة بمجازر.
شقيقة عزت أبو عوف تكشف تطورات حالته الصحية
قالت الفنانة مها أبوعوف، إن حالة شقيقها الفنان عزت أبوعوف تحسنت بشكل طفيف، متمنية شفائه التام قريبا.
نادر سعد: مدينة العلمين تستضيف أول اجتماع لمجلس الوزراء يوليو المقبل
ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجه بإعداد مخطط عمراني من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها، مؤكدا أن مدينة العلمين أيقونة بالساحل الشمالي، معلنا أنه سيتم عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء في شهر يوليو القادم بالعلمين
نقيب الفلاحين: انتظروا انخفاضا أكبر بسعر الليمون ليسجل الكيلو 7 جنيهات
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن كيلو الليمون سيصل سعره خلال أيام إلى 7 جنيهات، موضحًا أن الأسعار شهدت تراجع كبير خلال الأيام الماضية.
وزير التجارة البريطاني: مصر دولة مستقرة ومزدهرة وآمنة
أكد وزير التجارة الدولية البريطاني ليام فوكس، أن مصر دولة مستقرة ومزدهرة وآمنة، وأن مصر بوابة تجارية لإفريقيا والمنطقة بأكملها.
رئيس الجالية المصرية بروسيا يكشف موعد وصول جثامين الطلاب الغارقين لمصر
وأضاف "عيسوي"، أن إجراءات نقل الجثامين تستغرق وقتًا بسبب كثرة الأوراق وترجمتها.
محمد الباز: سبب كوميدي وراء ارتفاع سعر الليمون لـ100 جنيه
ولفت "الباز"، إلى أن ارتفاع سعر الليمون يرجع إلى العديد من الأسباب، من بينها سبب كوميدي، معقبًا: "العمالة اللي بتشتغل في مزارع الليمون مشتغلتش في رمضان، دا السبب الكوميدي اللي قالته وزارة الزراعة".
وزير التنمية المحلية الأسبق: الفساد وصل لدرجة لا يتخيلها أحد وسعيد بإجراءات مكافحته
وأشار إلى أن الفساد في مصر وصل لدرجة لا يتخيلها أحد، لذلك سعيد للغاية، بما تقوم به القيادة السياسية من مكافحة الفساد بشكل جاد خلال آخر أربع سنوات.
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