أبرز أخبار التوك شو الثلاثاء 11-6-2019

أمنية فوزي - هدى عبد الرازق -كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف



تناولت برامج "التوك شو" مساء الثلاثاء، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.