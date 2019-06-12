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تقارير: استبعاد "بلقبلة" من قائمة الجزائر بأمم إفريقيا بسبب فيديو فاضح

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:22 ص
تقارير: استبعاد بلقبلة من قائمة الجزائر بأمم إفريقيا بسبب فيديو فاضح
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية جزائرية أن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر قرر استبعاد لاعب وسط الخضر هاريس بلقبلة من القائمة المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2019.

وظهر هاريس بلقبلة نجم منتخب الجزائر وفريق بريست الفرنسي في فيديو فاضح خلال فترة إعداد الخضر بقطر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا 2019.

وجاء قرار المدرب الوطني جمال بلماضي عقب نهاية مباراة المنتخب الجزائري ضد نظيره البورندي التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

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