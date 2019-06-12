شهادة من بطل العالم في المصارعة في حق ياسر جلال

كشف المصارع العالمي والفنان كرم جابر، أن النجم ياسر جلال قام بعمل كمال أجسام وفيتنيس ومصارعة ومرونة وليست فقط تمرينات خلال تصوير مسلسل "لمس أكتاف".





وأضاف كرم، عبر فيديو نشره على موقع الصور الشهير "إنستجرام" أن رئيس الاتحاد طلب منه لعب المصارعة وقام بنشر الفيديو أثناء كواليس التحضيرات للمصارعة.



