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شهادة من بطل العالم في المصارعة في حق ياسر جلال

الأربعاء 12/يونيو/2019 - 12:14 ص
شهادة من بطل العالم في المصارعة في حق ياسر جلال
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يارا أحمد
 
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كشف المصارع العالمي والفنان كرم جابر، أن النجم ياسر جلال قام بعمل كمال أجسام وفيتنيس ومصارعة ومرونة وليست فقط تمرينات خلال تصوير مسلسل "لمس أكتاف".

وأضاف كرم، عبر فيديو نشره على موقع الصور الشهير "إنستجرام" أن رئيس الاتحاد طلب منه لعب المصارعة وقام بنشر الفيديو أثناء كواليس التحضيرات للمصارعة.

مسلسل "لمس اكتاف" بطولة "ياسر جلال، فتحي ‏‏عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، سمر مرسي، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغني، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبي، لطيفة فهمي، رانيا شاهين، مجدي فكري، شريف ‏‏الدسوقي، عزوزعادل من تأليف هانى سرحان، إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجي".‏
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