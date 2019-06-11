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نظام نور رياض الأطفال 1440 | طريقة تسجيل رياض الأطفال 1440 | اعرف الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم | رياض الأطفال 2019

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:57 م
نظام نور رياض الأطفال 1440 | طريقة تسجيل رياض الأطفال 1440 | اعرف الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم | رياض الأطفال 2019
نظام نور رياض الأطفال 1440
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نظام نور رياض الاطفال 1440، في الفترة الحالية تم فتح أبواب التقديم في رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي، ونستعرض لكم اليوم طريقة تسجيل رياض الأطفال 1440 عبر الموقع الرسمي لنظار نور.

طريقة تسجيل رياض الأطفال 1440
ابتداءا من اليوم الأول من شهر يوليو سيتم البدء في الأطفال بالمدارس بشكل رسمي "تسجيل رياض الأطفال 1440"، وذلك عبر بوابة التربية والتعليم السعودية التابعة لكل محافظة من المحافظات التي يقوم الطالب بالتسجيل فيها. 

شروط التقديم في مدارس رياض الأطفال 2019
1- احتساب سن الطفل ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019

2- لا يتم قبول الأطفال الذين بلغ عمرهم 6 سنوات في الأول من أكتوبر 2019.

3- يكون سن الطالب في أول أكتوبر 2019 أكبر من 4 سنوات، وأقل من 6 سنوات، في رياض الأطفال.

4- الالتزام بالحيز السكني للطفل، تبع محافظته ومديريته التعليمية.

5- يقوم الطفل بالتقدم ببطاقة ولي الأمر، الرقم القومي، بشكل إلكتروني.

مراحل تقديم في مدارس رياض الأطفال 2019
أن يتقدم ولي الأمر بإدارته التعليمية ويقوم بكتابة الأماكن الأقرب له، على شكل رغبات.

يحصل على ملف التقديم بشكل مجاني من مراكز تقديم رياض الأطفال، أو يتم طباعته من موقع مديرية التربية والتعليم.

يكون الحد الأقصى للرغبات 20 رغبة، المكتوبة باستمارة التقديم.

يكون ولي الأمر متحملا مسئولية الرغبات الموجودة على أن يقزك بها بنفسه.

مكونات استمارة التقديم في مدارس رياض الأطفال 2019
- شهادة ميلاد الطفل، شهادة بالكمبيوتر مع 5 صور ضوئية منها.

- 4 صور شخصية للطفل.

- صورة بطاقة ولي الأمر، أو من يقوم بكفالته.

- مستند يفيد بإقامة ولي الأمر بالقرب من المكان الذي يرغب في التحاق الطفل به على أن يكون حديث، في أبريل 2019، وإذا كان للطالب إخوان بالمدرسة يتم إرفاق سجل القيد بالملف.

- جلب طابع تعليم، فئة جنيه واحد، وطابع مهن تعليمية، فئة جنيه، ويتم إلصاقه على الطلب.

- توضع الأوراق بملف بلاستيك، وحافظة بلاستيك، و5 أظرف بيضاء.

- صورة من بطاقة الأم الشخصية.

- يتم عمل مقابلة شخصية للطفل.
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