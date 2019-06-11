كونتي يريد التعاقد مع رباعي ريال مدريد

يستهدف الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تدعيم صفوف فريقه، إستعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي القادم.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مُدرب إنتر ميلان أنطوني كونتي يُريد التعاقد مع مجموعة من لاعبي ريال مدريد الإسباني. وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مُدرب إنتر ميلان أنطوني كونتي يُريد التعاقد مع مجموعة من لاعبي ريال مدريد الإسباني.



