كونتي يريد التعاقد مع رباعي ريال مدريد
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:53 م
عمر عبدالعزيز
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يستهدف الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تدعيم صفوف فريقه، إستعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي القادم.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مُدرب إنتر ميلان أنطوني كونتي يُريد التعاقد مع مجموعة من لاعبي ريال مدريد الإسباني.
وذكرت العديد من التقارير الإيطالية خلال الفترة الحالية، أن كونتي يُريد التعاقد مع جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، ماتيو كوفاسيتش وناتشو فيرنانديز.
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