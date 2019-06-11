ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مودريتش يكشف خطته للمستقبل بعد اعتزال كرة القدم

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:44 م
مودريتش يكشف خطته للمستقبل بعد اعتزال كرة القدم
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
علق النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد الإسباني، على حياته بعد كرة القدم، مشيرًا لأنه لم يفكر بذلك بعد، حيث يرغب بأن يكون قريبا من عالم كرة القدم، لكن لا يرى نفسه مدربًا خاصة بعدما رأى حجم الصداع الذي يتسبب به اللاعبين للمدربين. 

وقال مودريتش في تصرياحت صحفية: "عائلتي تحب مدريد، وربما نبقى ونعيش هنا بما أننا نملك العديد من الأصدقاء. كرواتيا ستظل دائما بلدي وسأستمر مرتبطا بها".

وأضاف لوكا: "مدريد الجديد؟ مدريدٌ أفضل. انتظر فريقًا منافسًا في كل شيء وعلى كل البطولات، وهو ما لم نقم به هذا الموسم".

وواصل: "مخضرمو غرفة الملابس، أنا أحد أكبر لاعبي الفريق، إنها مسئولية أتحملها بكل استمتاع، أثق تماما أن مدريد سيحظى بموسم أفضل نفوز به بالبطولات لأن جمهورنا يستحق ذلك".

واختتم الحائز على الكرة الذهبية هذا العام: "أنا متأكد أن هناك لاعبين مميزين سينضمون لنا، إنه أمر نحتاجه، أتطلع لموسمٍ عظيم على الصعيدين الشخصي والجماعي مع ريال مدريد، لا أستطيع الانتظار لبداية الموسم القادم".
Advertisements
المزيد عن: مودريتش ريال مدريد جوائز مودريتش تصريحات مودريتش
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
2
x
20:45
0
إسكتلندا
أندورا
0
x
20:45
4
فرنسا
إيطاليا
2
x
20:45
1
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
1
x
20:00
1
بوروندي
كرواتيا
1
x
20:45
2
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
1
x
17:30
0
إيطاليا
الإكوادور
0
x
20:30
1
كوريا الجنوبية