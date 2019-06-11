دي يونج يبعد برشلونة عن التعاقد مع هذا اللاعب!
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:25 م
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كشفت تقارير صحفية عن سبب ابتعاد لاعب وسط باريس سان
جيرمان الفرنسي أدريان رابيو عن أنظار إدارة نادي برشلونة الإسباني هذا الصيف.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم
الثلاثاء: "كان هناك إتفاق كامل بين برشلونة مع أدريان رابيو على ضمه في الصيف".
وتابعت: "التعاقد مع فرينكي دي يونج مع طلبات رابيو
بأن لا يلعب في مراكز دفاعية، وأخيراً طلبات والدته المرتفعة، عندها قال النادي له
ولوالدته وداعا لن نتعاقد معك".
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