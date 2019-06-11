دي يونج يبعد برشلونة عن التعاقد مع هذا اللاعب!

كشفت تقارير صحفية عن سبب ابتعاد لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي أدريان رابيو عن أنظار إدارة نادي برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم الثلاثاء: "كان هناك إتفاق كامل بين برشلونة مع أدريان رابيو على ضمه في الصيف".

وتابعت: "التعاقد مع فرينكي دي يونج مع طلبات رابيو بأن لا يلعب في مراكز دفاعية، وأخيراً طلبات والدته المرتفعة، عندها قال النادي له ولوالدته وداعا لن نتعاقد معك".