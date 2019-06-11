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دي يونج يبعد برشلونة عن التعاقد مع هذا اللاعب!

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:25 م
دي يونج يبعد برشلونة عن التعاقد مع هذا اللاعب!
دي يونج
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كشفت تقارير صحفية عن سبب ابتعاد لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي أدريان رابيو عن أنظار إدارة نادي برشلونة الإسباني هذا الصيف.

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم الثلاثاء: "كان هناك إتفاق كامل بين برشلونة مع أدريان رابيو على ضمه في الصيف".

 

وتابعت: "التعاقد مع فرينكي دي يونج مع طلبات رابيو بأن لا يلعب في مراكز دفاعية، وأخيراً طلبات والدته المرتفعة، عندها قال النادي له ولوالدته وداعا لن نتعاقد معك".

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