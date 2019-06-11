لاعب وحيد استطاع مراوغة فان دايك هذا الموسم

سلط تقرير رقمي الضوء على الهولندي فيرجل فان دايك نجم دفاع ليفربول الإنجليزي الذي نجح بشكل لافت في الموسم المنصرم ليصبح بمثابة صخرة في دفاع فريقه الذي قاده للتتوبج بلقب دوري أبطال أوروبا.





وكشف موقع "سكواكا" المتخصص في إحصائيات كرة القدم أن فان دايك شارك في 56 مباراة في الموسم المنصرم في كافة المسابقات أبرزها بطولات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ومباريات أخرى مع منتخب هولندا في دوري الأمم الأوروبية التي بلغ فيها منتخب هولندا المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام البرتغال بهدف نظيف.





وأشار الموقع بأنه على الرغم من هذا الكم الكبير من المباريات فلم يقو أي لاعب على مراوغة فان دايك في موسم 2018/2019 باستثناء لاعب واحد وهو الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.





وأفاد سكواكا البريطاني بأن ساني نجح في مراوغة فان دايك في الدقيقة 42 من المباراة التي جمعت منتخبي هولندا وألمانيا في نوفمبر الماضي في بطولة دوري الأمم الأوروبية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.



