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البيت الأبيض يتطلع إلى لقاء ترامب مع بوتين على هامش "G20"

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:19 م
البيت الأبيض يتطلع إلى لقاء ترامب مع بوتين على هامش G20
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الفجر السعودي
 
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أكد البيت الأبيض إمكانية عقد اجتماع ثنائي يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة في اليابان.

وقال جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الأمنية، معلقا على سؤال حول برامج اجتماعات ترامب الثنائية في إطار قمة مجموعة العشرين: "بالنسبة إلى ما يتعلق ببعض اللقاءات، نتوقع أن يعقد الرئيس (دونالد ترامب) لقاءين مع (الرئيسيين الروسي والصيني) فلاديمير بوتين وشي جين بينغ. هذه فرصة لمناقشة بعض القضايا الحرجة في وقت مهم للغاية".

وقد صرح ترامب في 13 مايو، برغبته في مقابلة بوتين على هامش اجتماع مجموعة العشرين. وفي 15 مايو، أكد بوتين بالفعل استعداده لمثل هذه المفاوضات.

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