كرم كردي يكشف أسباب خسارة المنتخب الأوليمبي أمام أوزبكستان

أعرب كرم كردى عضو اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الأوليمبي، عن حزنه الشديد، بعد تعرض الفريق للخسارة الثانية أمام نظيره الأوزبكي في اللقاءين الوديين اللذين جمعهما، على ملعب الأخير الأحد الماضى واليوم الثلاثاء.

وأرجع كردى السبب الأساسي في سوء المستوى وخسارة الفريق مباراتين متتاليتين، بسبب تجمع الفريق أول أيام العيد، والسفر إلى أوزبكستان فجر اليوم التالى مباشرة، وخوض الفريق مرانا وحيدا على الملعب الفرعى بإستاد القاهرة في اليوم الأول لتجمع الفريق.

وتابع كردي أن المنتخب الأوليمبي يفتقد ثلاثة لاعبين من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق خلال رحلته إلى أوزبكستان وهم رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وكريم نيدفيد، وأن الثلاثى بلاشك لديهم خبرات دولية كونهم من العناصر الأساسية بتشكيلة الفريق الأول بالنادي الأهلي والمقاولون العرب.

واختتم كردى بأنه لا يبرر الهزيمة أمام أوزبكستان ولا يختلق الأعذار للاعبين، مشددا على أن المنتخب الأوليمبي بالفعل قدم أسوأ مباراتين له منذ بداية تكوينه قبل حوالى عام، وأنه سيعقد جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين للوقوف على أسباب الخسارة والعمل على تلافي هذه الأسباب في مباريات الفريق المقبلة.

وخاض المنتخب الأوليمبى مباراتين وديتين أمام نظيره الأوزبكي خسر الأولى بهدفين نظيفين يوم الأحد الماضى، بينما خسر المباراة الثانية اليوم الثلاثاء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يستعد منتخب مصر الأوليمبي لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.