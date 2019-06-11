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قطار الحرمين: إطلاق خدمة "القطار المزدوج".. الأربعاء

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:10 م
قطار الحرمين: إطلاق خدمة القطار المزدوج.. الأربعاء
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الفجر السعودي
 
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أعلن مشروع قطار الحرمين السريع، إطلاق خدمة القطار المزدوج بسير قطارين في وقت واحد، بدءًا من غدٍ الأربعاء.

وجرى تحديد مواعيد الرحلات لشهر يونيو الجاري، أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد، من مكة المكرمة باتجاه المدينة المنورة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية وجدة، وفقًا لقناة الإخبارية.

يُذكر أن قطار الحرمين السريع يقدم خِدْماته لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي، ويستهدف تسهيل انتقال ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدار العام.

ويعد مشروع قطار الحرمين السريع أضخم مشروع نقل عامّ في الشرق الأوسط، كما يعتبر هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي ضمن البرنامج التنفيذي لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية.

وحظي بدعم لا محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ للأهمية التي يشكلها في جلب النمو الاقتصادي وتوفير الفرص الاستثمارية والتجارية ودعم وتحفيز باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وتأتي من أهم المميزات التي يجنيها هذا المشروع، تخفيف الضغط والازدحام على الطرق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك محافظة جدة، كما يسهم في توفير الراحة والسرعة بطريقة آمنة، حيث يحظى بأجود معايير الأمن والسلامة التي تتطلّبها الطرق السريعة، بالإضافة إلى تطبيق معايير حماية البيئة من التلوث الذي ينتج مع ازدياد استخدام المركبات المختلفة على الطرق السريعة، كما يضمن المشروع تأمين صيانة وتشغيل المشروع وتوفير الطاقة الإضافية لمجابهة نموّ الطلب طيلة فترة عقد التشغيل.

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