أحمد عز: فيلم الممر سيصبح مرجع حقيقي للأجيال القادمة

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أعرب الفنان أحمد عز، عن سعادته بنجاح فيلم "الممر"، رغم أن صناعة الفيلم كانت مرهقة للغاية، مضيفًا: " فيلم الممر سيصبح مرجع حقيقي للأجيال القادمة ونشعر أننا قدمنا شيء للوطن"



وكشف "عز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" تفاصيل عرض الفيلم عليه وكواليس إنتاجه، موضحا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المخرج شريف عرفة للمشاركة في الفيلم أثناء تصويره فيلم "ابو عمر المصري" والذي أبدى موافقته عليه مباشرة قبل قراءة النص.



وأوضح: شريف عرفة مخرج كبير والعمل معه شرف كبير لي وهو صاحب فضل عليه منذ بدايتي الفنية"، منوها إلى أن "عرفه" قدم فيلم "الممر" بطريقة رائعة.



ولفت إلى أنه تدرب على القتال والمشاهد في شهرين بإحدى المناطق العسكرية، وتم استخدام ذخيرة حية وطائرات هليكوبتر من أجل المصداقية أمام المشاهدين، معقبًا: تلقينا مساعدات من أجل إخراج العمل بالمظهر الرائع أمام الجماهير لنفخر به.. وكلنا كنا على قلب رجل واحد حيث حرص شريف عرفه على خروج الفيلم بطريقة أكثر واقعية وحقيقة ".

