صحة أسيوط تكشف تفاصيل تنكر عدد من الموظفين لتفتيش المستشفيات

قال الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن لديهم تعليمات من وزيرة الصحة، والمحافظ بضرورة ضبط المنظومة الصحية، وضبط المخالفات.



وأشار "زين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن عدد من موظفي الصحة بأسيوط تنكروا بارتداء الجلباب البلدي، للتفتيش والرقابة على عدد من المستشفيات، ومستواها، موضحًا أنه يتم كتابة تقرير على الجولة التفتيشية.



وأضاف أنه تم ضبط عد من المخالفات، منها عدم التزام بالزي، وكارت التعريف، وغياب بعض أفراد التمريض، وعدم تواجد بعض الأطباء الأخصائيين، وتم اتخاذ إجراءات ضدهم.