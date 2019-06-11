كارول سماحة تفاجأ جمهورها بموعد طرح أغنيتها الجديدة (صورة)
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:58 م
وكالات
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أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة رسميًا عن موعد طرح أغنيتها الجديدة لصيف عام 2019 من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأشارت كارول في منشور لها إلى أن الأغنية ستبصر النور في نهاية شهر يونيو الجاري حيث تنشغل في الفترة الراهنة بوضع لمساتها الأخيرة عليها.
تجدر الإشارة إلى أن الأغنية باللهجة المصرية، ولم تستقر كارول سماحة حتى الآن على الاسم النهائي لها.
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