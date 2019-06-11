جميع لينكات نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس | اعرف عن نتيجة الاعدادية الازهرية عبر بوابة الازهر





بشكل رسمي، ظهر جميع لينكات نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس azhar عبر موقع بوابة الازهر الاكترونية، حيث اعتمدت اليوم الثلاثاء 11/6/2019 نتيجة الازهرية 2019 الشهادتين الابتدائية والاعدادية، وتم رفع النتيجة بعد اعتمادها من الدكتور صالح عباس، وكيل مشيخة الأزهر، عبر رابط بوابة الازهر الإلكترونية على الإنترنت، وجاء قرار اعتماد نتيجة الشهادة الازهرية بعد انتظار دا طويلا من طلاب الصف الثالث الإعدادي والصف السادس الابتدائي في جميع محافظات مصر، للدخول على رابط بوابة الازهر الاكترونية هنا. اليوم الثلاثاء 11/6/2019 نتيجة الازهرية 2019 الشهادتين الابتدائية والاعدادية، وتم رفع النتيجة بعد اعتمادها من الدكتور صالح عباس، وكيل مشيخة الأزهر، عبر رابط بوابة الازهر الإلكترونية على الإنترنت، وجاء قرار اعتماد نتيجة الشهادة الازهرية بعد انتظار دا طويلا من طلاب الصف الثالث الإعدادي والصف السادس الابتدائي في جميع محافظات مصر، للدخول على رابط بوابة الازهر الاكترونية اضغط هنا او





نتيجة الاعدادية الازهرية 2019

اعتمدت نتيجة الشهادتين الاعدادية والابتدائية إنابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بنسبة نجاح 65.22% لشهادة الصف الثالث الإعدادي “أزهر”، حيث تقدم للامتحان حوالي 149303 طالب وطالبة في مختلف محافظات مصر، نجح منهم 122426طالب وطالبة.

جميع لينكات نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس | اعرف عن نتيجة الاعدادية الازهرية عبر بوابة الازهر





نتيجة الابتدائية الازهرية 2019 عبر رابط بوابة الازهر





واعتمدت نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية2019 بنسبة نجاح 72.22، وجاءت نسب النجاح مرضية للقائمين على العملية التعليمية الأزهرية، وتم تفعيل النتيجة للخدمة الصوتية عبر الإتصال على رقم 19493 بسعر الدقيقة العادية من داخل مصر، وتم رفع نتيجة الازهر على بوابة الازهر التعليمية برقم الجلوس.





بوابة الازهر الالكترونية





يقدم موقع الأزهر للنتائج خدمة مميزة لجميع طلاب الصفين الثالث الاعدادي والسادس الابتدائي للاستعلام عن نتيجة الدور الأول للعام الدراسي 2018-2019 برقم الجلوس بسهولة، والحصول على كافة الدرجات في مختلف المواد والمجموع الكلي من خلال رابط مباشر، ورغم أن أغلب الطلاب يجدون صعوبة في الحصول على نتيجة الأزهرية من خلال موقع الأزهر التعليمي خلال الدقائق الماضية، إلا أن الموقع يعمل بشكل جيد عند البقية، لذا يرجى تكرار محاولات تسجيل الدخول بشكل متواصل.







