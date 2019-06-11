خريطة مشروعات مصر.. كل ما تريد معرفته عن "متحف سوهاج القومي"

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بمحافظات الصعيد وإحيائها سياحيا، سارعت المحافظة، للانتهاء من إنشاء متحف سوهاج القومي، بشكل يليق بالحضارة المصرية، ويتم افتتاحه رسميًا في أغسطس الماضي، ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن متحف سوهاج القومي.

إنشاء المتحف

انطلقت فكرة إنشاء متحف سوهاج القومي، للمرة الأولى في عام 1993م، وتوقف عام 1996م، وعقب ذلك تم إسناده لجهاز الخدمة الوطنية عام 2004 إلى عام 2010، وتم استئناف العمل به في منتصف عام 2016، وافتتح في 12 أغسطس 2018.

مشتملات المتحف

يقع متحف سوهاج القومي على مساحة 8700 متر مربع، ويضم 6 قاعات للعرض ونحو ألف قطعة أثرية وهذه القطع الأثرية ما بين مومياوات وتوابيت خشبية وتماثيل وأحجار ثقيلة وعُملات ذهبية وبرونزية وقطع أثرية صغيرة ثمينة) فرعونى- إسلامي- قبطي- يونانى- رومانى- بطلمى)، بالإضافة لساحة كبيرة بينهما، وسيغطيها هرم ممثلا في تمثال لرمسيس الثانى الضخم، أما القاعات الـ6 فتمثلها الملكى، حيث خرجت ملوك الأسرة الثانية من محافظة سوهاج، ويعبر عنها قطع أثرية مختلفة كتب عليها أسماء هؤلاء الملوك، وأيضًا مدينة أخميم والتى اشتهرت عبر العصور بنسيجها، لذا اهتموا باختيار قطع أثرية تمثل ذلك التاريخ من صناعة النسيج عبر العصور، وأيضًا الأسرة الصعيدية بفكرها المختلف وتميزها بعادتها وتقاليدها المختلفة، وماذا عن الحياة اليومية لتلك الأسرة، من مأكل ومشرب أو ملابس أو صناعة أو غيرها، ثم التراث الشعبي لمحافظة سوهاج، والذي تم اختيار قطع أثرية تمثله عبر العصور.

المدخل الرئيسي

أما الدور الأرضي والمدخل الرئيسي فيضم تماثيل وقطعا أثرية لملوك الأسرتين الأولى والثانية، وكذلك يضم قطعا أثرية معظمها من نتاج الحفائر الأثرية بالمحافظة، وبعضها تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير، وجاير أندرسون، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، لتحكي تاريخ المحافظة منذ أقدم العصور، بخاصة عصر الأسرتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى التطرق للتراث الشعبي بالمحافظة، وإلقاء الضوء علي عادات وتقاليد الأسرة بها، وكذلك بعض الصناعات التي اشتهرت بها المحافظة، ومنها صناعة النسيج بمدينة أخميم.

تكلفته

بلغت التكلفة الإجمالية لمتحف سوهاج القومي نحو 72 مليون جنيه.