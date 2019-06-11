نشأت الديهي يفجر مفاجأة: هذا ما سيحدث في نهاية عام 2019
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:47 م
هدى عبدالرازق
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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن تنظيم الإخوان يشعر بالخطر الآن؛ لأن الكونجرس الأمريكي سيعقد أولى جلساته يوم 20 يوليو القادم لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه بنهاية عام 2019 سيتم تسليم جميع الإرهابيين المتواجدين بأوروبا.
وذكر "الديهي": "الإخوان الآن مصابين بحالة قلق شديد وإسهال سياسي وإعلامي غير متوقع بسبب جلسات الكونجرس".
وأوضح "الديهي"، أن موقف الإخوان سيزداد سوء بسبب موقف "وريس جونسون" الذي يعتبر المرشح الأوفر حظا لخلافة "تيريزا ماي" في رئاسة الحكومة البريطانية.
وتابع: "بقول لجونسون ياريت تسلمنا هاني السباعي المتحدث باسم تنظيم القاعدة؛ لأنه يحرض على القتل والإرهاب وتفتيت الجيش المصري، فإدراج الإخوان كمنظمة إرهابية سيساعد على السيطرة على الإرهاب الذي انتشر في كافة الدول مؤخرا".
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه بنهاية عام 2019 سيتم تسليم جميع الإرهابيين المتواجدين بأوروبا.
وذكر "الديهي": "الإخوان الآن مصابين بحالة قلق شديد وإسهال سياسي وإعلامي غير متوقع بسبب جلسات الكونجرس".
وأوضح "الديهي"، أن موقف الإخوان سيزداد سوء بسبب موقف "وريس جونسون" الذي يعتبر المرشح الأوفر حظا لخلافة "تيريزا ماي" في رئاسة الحكومة البريطانية.
وتابع: "بقول لجونسون ياريت تسلمنا هاني السباعي المتحدث باسم تنظيم القاعدة؛ لأنه يحرض على القتل والإرهاب وتفتيت الجيش المصري، فإدراج الإخوان كمنظمة إرهابية سيساعد على السيطرة على الإرهاب الذي انتشر في كافة الدول مؤخرا".
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