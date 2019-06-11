بوابة الازهر .. اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 http://www.azhar.eg عبر رابط بوابة الازهر الإلكترونية 2019

يترقب الآن الطلبة والطالبات في المرحلة الاعدادية في جميع المحافظات المصرية رابط بوابة الازهر لمعرفة نتيجة الإعدادية الأزهرية، التي انتظرها الطلاب بعد تأخير الإعلان عن نتيجة الإعدادية الأزهرية ، حيث أعلن مؤخًرا رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل عن ظهور النتيجة عبر شبكة الإنترنت فور الإعلان عن النتيجة.





بوابة الازهر .. اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 http://www.azhar.eg عبر رابط بوابة الازهر الإلكترونية 2019





ويتم اعتمادها من خلال الموقع الإلكتروني الذي يوفره الأزهر للأبناء للكشف عن النتيجة بسهولة ويسر دون تقيد بالذهاب إلى المدارس والبحث في كشوف النتائج، نتابع معكم في السياق التالي للتعرف على تفاصيل نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019.





نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019





نتيجة الشهادة الاعدادية الازهريةنتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية





يتطلع جميع الطلبة والطالبات في المرحلة الإعدادية نتيجة الإعدادية الأزهرية بعد اجتياز الطلبة الامتحانات، وفي انتظار الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، ورصد درجات الطلبة والطالبات، ويترقب الجميع اعتماد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف نتيجة الإعدادية الأزهرية، والتي يتم الإعلان عنها والاستعلام عنها بسهولة عبر الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف الإلكترونية، والتي يمكن البحث عنها بسهولة بالإسم ورقم الجلوس.





أعرب العديد من الطلبة والطالبات في المرحلة الإعدادية عن استيائهم لتأخر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، ومن المقرر ظهور النتائج والإعلان عنها بمجرد الانتهاء من رصد الدرجات خلال الساعات القليلة القادمة.









طرق الإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية





اتصل بالخط الساخن 19493 للإستعلام عن النتائج

















ادخل إلى رابط بوابة الأزهر الإلكترونية فور الإعلان عن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2018-2019 والضغط على أيقونة نتائج الطلاب، وتسجيل رقم الجلوس، والبحث لعرض النتيجة.





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