غدا.. وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:14 م
كريم وزيري
Advertisements
Advertisements
يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا، إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يُعقد دورياً بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر.
وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المنتظر أن يشهد اجتماع تونس بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق.
واختتم حافظ بالإشارة إلى أن اجتماع تونس يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية حول ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الأخير يوم 5 مارس 2019.
Advertisements
المزيد عن: وزير الخارجية سامح شكري وزراء خارجية مكافحة الإرهاب في ليبيا تونس المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الساحة الليبية الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا
- بدء الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بالقاهرة (صور)
- وزير الخارجية يتوجه غدًا إلى تونس للمشاركة في اجتماع وزاري حول ليبيا
- السراج يبحث بالجزائر الوضع في ليبيا
- أبرز فعاليات غدًا الأحد 17\12\2017
- "شكري" يصل إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي بشأن ليبيا
- اليوم.. وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية دول الجوار العربي لليبيا
- وزير الخارجية يتوجه إلى الجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية دول الجوار العربي الثلاثية لليبيا
- بعد انتهاء زيارته لصربيا.. سامح شكري يتوجه إلى السودان