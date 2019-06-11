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غدا.. وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:14 م
غدا.. وزير الخارجية يتوجه إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا
أرشيفية
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كريم وزيري
 
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يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا، إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يُعقد دورياً بمشاركة وزراء خارجية كل من مصر وتونس والجزائر.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المنتظر أن يشهد اجتماع تونس بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق.

واختتم حافظ بالإشارة إلى أن اجتماع تونس يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية حول ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الأخير يوم 5 مارس 2019.

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المزيد عن: وزير الخارجية سامح شكري وزراء خارجية مكافحة الإرهاب في ليبيا تونس المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الساحة الليبية الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا
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