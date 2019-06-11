برشلونة يحدد سعر دي ليخت النهائي

حدد مسئولو نادي برشلونة الإسباني سعر اللاعب الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت لاعب أياكس امستردام، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن برشلونة أبلغ إدارة اياكس امستردام بأنه سوف يدفع 75 مليون يورو، للظفر بخدمات دي ليخت.





ولا يريد البارسا دفع اكثر من ذلك في تلك الصفقة، وعدم الدخول في منافسة مع أندية أخرى لضم اللاعب.

ويملك برشلونة اتفاق مع إدارة فريق أياكس خلال الفترة الماضية، وبالتحديد بعد إنهاء صفقة دي يونج لصالح البارسا.



