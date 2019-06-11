رئيس الأكاديمية العربية للعلوم: إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي بفرع العلمين
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 05:58 م
دينا حسن- محمد رجب
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قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، إنه سيتم إنشاء كلية الذكاء الاصطناعي في فرع الأكاديمية بمدينة العلمين، وأن هدف الأكاديمية خلق مهارات للطلاب، قادر على مواكبة العصر.
وبدأ مساء اليوم الثلاثاء حفل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، الخاصة بمشروعات تخرج قسم إدارة الإعلام "كلية الادارة والتكنولوجيا" بمكتبة الإسكندرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم معالي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الاعلامية والفنانة إسعاد يونس، الإعلامي عمرو الليثي، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، السباح العالمي عمرو السوهاجي المتأهل لاولمبياد طوكيو 2020، محمد مراد مخرج برنامج صاحبة السعادة.
قالت الدكتورة ريهام عادل رئيس قسم إدارة الإعلام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن مشروعات التخرج كانت تدور على المشاكل المجتمعية وخلق حلول مبتكرة، مضيفة أنه تم رصد نماذج للمشاركة المجتمعية الايجابية لتشجيعه على تقديم عمل اعلامي تنموي يساهم في تشكيل وعي الشباب.
وبدأ مساء اليوم الثلاثاء حفل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، الخاصة بمشروعات تخرج قسم إدارة الإعلام "كلية الادارة والتكنولوجيا" بمكتبة الإسكندرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم معالي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الاعلامية والفنانة إسعاد يونس، الإعلامي عمرو الليثي، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، السباح العالمي عمرو السوهاجي المتأهل لاولمبياد طوكيو 2020، محمد مراد مخرج برنامج صاحبة السعادة.
قالت الدكتورة ريهام عادل رئيس قسم إدارة الإعلام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن مشروعات التخرج كانت تدور على المشاكل المجتمعية وخلق حلول مبتكرة، مضيفة أنه تم رصد نماذج للمشاركة المجتمعية الايجابية لتشجيعه على تقديم عمل اعلامي تنموي يساهم في تشكيل وعي الشباب.
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