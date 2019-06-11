وفد من رئاسة الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات وما تم إنجازه على أرض الواقع في الغربية (صور)

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استعرض اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، ماتم من إنجازات فى الخطة الإستثمارية بالمحافظة وبجميع المراكز والمدن على مستوى المحافظة فى جميع المجالات وبحضور وفد من رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة المشروعات القومية التى تمت على أرض المحافظة والتعرف على المعوقات والمشكلات وإيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم الدعم اللازم وطرح المقترحات والأفكار البناءه من تطوير وتحديث ورفع كفاءة جميع المشروعات لصالح المواطنين.



حيث تم إستعراض الموقف التنفيذى من تقنين أوضاع التعديات على أملاك الدولة حيث تم الإنتهاء من الإجراءات اللازمة بنسبة 85% ممن تقدموا بطلبات تقنين وتم تحرير عقود لعدد 285 طلب كما تم مناقشة طلاء واجهات المبانى والتأكيد على أن يتم طلاء الواجهات فى المناطق والشوارع الرئيسية ومداخل المدن كأولوية أولى لإعطاء الصورة الحضارية اللائقة للمدن على أن يتم الطلاء في مناطق كاملة وليست مباني منفردة وذلك للحفاظ على الشكل الحضاري والذوق العام للمباني السكنية بنطاق المحافظة حيث تم الإنتهاء من طلاء 1083 من المبانى الحديثة.



وتم توجيه رؤساء المدن والأحياء للتأكيد على عدم توصيل المرافق للعقارات فى المدن إلا بعد طلاء الواجهات للمبانى الجديدة على مستوى المحافظة.



كما تم أيضًا إستعراض التطوير الحضارى للميادين والطرق الداخلية وتطوير المناطق أسفل الكبارى الرئيسية وإزالة جميع الإعلانات الموجودة بالشوارع والطرق العامة والميادين بنطاق المحافظة حفاظًا على الذوق العام مثل تطوير ميدان الأشرف ومنطقة الكورنيش وشارع 306 والبحر والجلاء وسبيل على بك الكبير وكوبرى فاروق بطنطا وكذا تطوير ميدان الشون بالمحلة وجارى تطوير منطقة كورنيش كفر الزيات وتطوير كورنيش ترعة الساحل بسمنود.



وخلال الإجتماع تم عرض ماتم من إنجازات فى منظومة القمامة على مستوى المحافظة وحصر معدات النظافة ومصانع تدوير القمامة والمدافن الصحية ومعوقات منظومة المخلفات الصلبة بنطاق المحافظة وضرورة تدبير الإعتمادات المالية لعملية الجمع السكنى بطنطا والذى يحتاج 120 مليون جنيه لمدينة طنطا و150 مليون جنيه لمدينة المحلة الكبرى.



وفى مجال العشوائيات تم عرض ما تم من تطوير فى منطقة كندالية بطنطا وإنشاء 7 عمارات تضم 168 وحدة وعدد 23 محل تم الإنتهاء من بناء 5 عمارات وسيتم الإنتهاء من الباقى خلال شهر يوليو القادم.



وكذلك الإنتهاء من تطوير منطقة صندفا وسوق اللبن بالمحلة الكبرى.



كما تم مناقشة أهم المعوقات التى تواجه عدد من المشروعات منها المنطقة الحرفية بكتامة وتوفير الظهير الصحراوى للمحافظة وحل مشكلة قيود الإرتفاع وسرعة الإنتهاء من إعداد المخططات الإستراتيجية لعدد 114 قرية من قرى المحافظة.



كما تم مناقشة تطوير حديقة الأندلس وإزالة المعوقات.



وتم إستعراض بيان بموقف المشروعات المتعثرة والتى تحتاج إلى إعتمادات مالية فى قطاع الصحة مثل مستشفى طنطا العام ومستشفى السنطة ورمد المحلة ومستشفى محلة مرحوم وحميات طنطا ومستشفى صدر بسيون.



وكذا قطاع الطرق مثل تطوير وتوسعة الطريق الزراعى من بركة السبع حتى مدينة طنطا كما تم الإنتهاء من رصف الشوارع الداخلية بمدن ومراكز المحافظة بنسبه 90%.



كما تم إستعراض تطوير الملعب الرياضى بإستاد طنطا فى قطاع الشباب والرياضة وتم مناقشة وإستعراض جميع المشروعات الخدمية على مستوى المحافظة من كهرباء ومياه شرب وصرف صحى وتعليم والمعوقات التى تواجه الإنتهاء من تنفيذها.



وفى نهاية الإجتماع تم عرض المشروعات التى سيتم إفتتاحها رئاسيًا وتم الإنتهاء منها مثل توسعات محطة معالجة صرف صحى المحلة الكبرى بتكلفة قدرها 350 مليون جنيه ومحطة مياه قطور بتكلفه إجمالية 235 مليون جنيه ومدرسة المحلة الرسمية للغات بتكلفة قدرها 19 مليون و500 ألف جنيه وكذا أيضًا عملية تطوير وإنشاء محاور مرورية بشارع البحر وكذلك إفتتاح شارع الجلاء بعد رصفه وتطويره وشارع 306 والممول من صندوق تحيا مصر وكذا تطوير ورصف شارع الكورنيش بمدينة طنطا.



وأكد محافظ الغربية على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات القومية ومشروعات الخطة الإستثمارية والإنتهاء منها فى المواعيد المحددة.