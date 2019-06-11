أرقام "الكان" القياسية (21).. المنتخبات الأكثر تهديفًا في تاريخ بطولة أمم إفريقيا





أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة الثانية والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.





ويقدم "الفجر الرياضي" حتي موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سلسلة حلقات متواصلة بعنوان "أرقام الكان القياسية" يتناول في كل حلقة أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولي عام 1957 في السودان، وتوج المنتخب المصري بلقبها الأول.





ونتناول في الحلقة الحادية والعشرين من سلسلة "أرقام الكان القياسية" المنتخبات الأكثر تهديفًا في تاريخ بطولة أمم إفريقيا منذ انطلاقها عام 1957:-





- مصر:





منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا بـ 7 ألقاب، هو المنتخب الأكثر تهديفًا في تاريخ البطولة الإفريقية وسجل 159 هدفًا خلال مشاركاته السابقة بالبطولة، بينما استقبلت شباكه 87 هدفًا فقط.





- كوت ديفوار:





يأتي في المرتبة الثانية في أكثر المنتخبات تهديفًا في بطولة أمم إفريقيا منتخب كوت ديفوار والذي سجل 131 هدفًا خلال مشاركاته السابقة بالبطولة القارية، واستقبلت شباكه 97 هدفًا.





- غانا:





منتخب غانا الفائز بلقب بطولة أمم إفريقيا 4 مرات سابقة، هو صاحب المركز الثالث في أكثر المنتخبات تهديفًا في تاريخ البطولة القارية وسجل 125 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 79 هدفًا.





- نيجيريا:





سجل منتخب نيجيريا الفائز بلقب بطولة أمم إفريقيا 3 مرات سابقة، 121 هدفًا خلال مشاركاته السابقة بالبطولة يحتل بها المركز الرابع في أكثر المنتخبات تهديفًا في تاريخ "الكان" بينما استقبلت شباكه 82 هدفًا.





- الكاميرون:





منتخب الكاميرون "وصيف" المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب بطولة أمم إفريقيا بـ 5 ألقاب قارية يحتل المرتبة الخامسة في قائمة المنتخبات الأكثر تهديفًا في تاريخ "الكان" ونجح في تسجيل 119 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 73 هدفًا.



