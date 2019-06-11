محافظ الفيوم يستقبل أحد الوفود الصينية لبحث سبل التعاون المشترك (صور)

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استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم أحد الوفود الصينية من مقاطعة خنان الصينية برئاسة تون تانج نائب رئيس ولاية خنان، وبحضور السفير أحمد والى نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، والسفير اسماعيل فواز والسفير عبد الفتاح عز الدين عضوى الجمعية، شهد اللقاء مسئولى السياحة والزراعة والثروة السمكية وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة.



فى بداية اللقاء رحب محافظ الفيوم بالوفد معربًا عن أمله أن يحقق اللقاء أقصى فائدة مرجوة للجانبين، ثم استعرض عددًا من المقومات والمميزات التى تتسم بها محافظة الفيوم فى قطاعات الزراعة والسياحة والحرف اليدوية والثروة السمكية، لافتًا إلى أهمية التعاون البناء والمثمر مع الجانب الصينى وذلك فى إطار تفعيل اتفاقية التعاون المشترك التى تم توقيعها بين الجانبين المصرى والصينى عام 2007، كما أكد محافظ الفيوم على أن المحافظة تعمل جاهدة للتعاون مع شتى الدول الخارجية فى مجالات الاستثمار لزيادة التبادل التجارى والارتقاء بالمستوى الاقتصادى للمحافظة.



وأوضح محافظ الفيوم أن المحافظة تهتم بالحرف اليدوية ممثلة فى صناعة السجاد والخزف والفخار وأعمال الخوص والجريد وغيرها من الصناعات والحرف التى تتصل بالبيئة الفيومية، مضيفًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا فى مجالات تنمية الاستزراع السمكى والزراعات الحديثة والارتقاء بالحرف اليدوية.



وقد قام محافظ الفيوم والوفد بتفقد ساحل بحيرة قارون واعرب رئيس الوفد الصيني مشاركة الفيوم بالدراسات الخاصة بتنمية بحيرة قارون.



ومن جانبه أعرب رئيس الوفد عن بالغ سعادته بهذا اللقاء متمنيًا أن يحقق اللقاء أعلى استفادة من الجانبين من خلال طرح الأفكار والرؤى والمقترحات نظرًا لتشابه بيئة إقليمى الفيوم وخنان الصينية، كما أكد على دعوة محافظ الفيوم لحضور عدد من المعارض التى تهتم بالحرف اليدوية والزراعات الحديثة بالصين، كما تخلل اللقاء عرضًا لفيلمين تسجيلين تناولا أهم ما يتميز به الاقليمين ترويجًا للسياحة.



