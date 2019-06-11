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'الوطنية للإعلام' تنعي الإذاعية فوزية المولد: رائدة من رواد الوطن العربي

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:18 م
'الوطنية للإعلام' تنعي الإذاعية فوزية المولد: رائدة من رواد الوطن العربي
الإذاعية فوزية المولد
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ميسون أبو الحسن
 
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نعى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإذاعية الكبيرة فوزية المولد نائب رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والتي وافتها المنية اليوم.


وقال "زين" في بيان له: "فقدنا قيمة وقامة إعلامية كبيرة، ورائدة من رواد العمل الإعلامي في مصر والوطن العربي، وتتلمذ على يدها أجيال من الإعلامين؛ حيث قدمت للإذاعة المصرية العديد من البرامج الناجحة والمتميزة، طوال رحلة عطاء امتدت لنحو خمسين عامًا".


ودعا "زين" المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها الصبر والسلوان.
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