موعد مباراة المنتخب الأوليمبي أمام أوزبكستان
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:09 م
مصطفي صابر
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يلتقى اليوم منتخب مصر الأولمبي مع منتخب أوزبكستان الأوليمبي فى العاصمة طشقند وهى المباراة الاولى للمنتخب المصري ضمن الجولة الثالثة من فترة الاستعداد لاولمبياد طوكيو العام المقبل .
قد أدى المنتخب الأولمبي تدريبه الأول في مدينة "طشقند" تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى، استعدادا للقاء أوزبكستان وديا يومي ٩ و١١ يونيو الجاري، وشارك في المران جميع لاعبي المنتخب الأوليمبي ، واستغرق ٩٠ دقيقة واشتمل على تدريبات بدنية وخططية واختتم بتقسيمة بين فريقين من اللاعبين.
وحرص الدكتور كرم كردى رئيس البعثة والمشرف على المنتخب ان يلتقى مع الجهاز الفنى واللاعبين قبل بداية التدريب حيث اكد كردى لهم ان مجلس إدارة الاتحاد يوفر كل الإمكانيات للفريق من اجل تحقيق الهدف وهو التأهل لاولمبياد طوكيو العام القادم، وتمنى لهم التوفيق وشكرهم على الالتزام داخل المعسكر.
انتهت المباراة الاولى بين الفريقين بفوز منتخب أوزبكستان بهدفين مقابل لا شئ ويلتقى المنتخب المصري مع منتخب أوزبكستان فى المباراة الثانية اليوم الثلاثاء عند الساعه ال 5.30 مساء بتوقيت القاهرة
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