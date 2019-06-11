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الأهلي يحتفل بعيد ميلاد وليد أزارو الـ24

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:07 م
الأهلي يحتفل بعيد ميلاد وليد أزارو الـ24
وليد أزارو
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الفجر الرياضي
 
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احتفل النادي الأهلي بعيد ميلاد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والذي يتم عامه الرابع والعشرين.

 

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"صورة لوليد أزارو وكتبت عليها: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد مهاجمنا وليد أزارو، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

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