الأهلي يحتفل بعيد ميلاد وليد أزارو الـ24
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:07 م
الفجر الرياضي
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احتفل النادي الأهلي بعيد ميلاد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والذي يتم عامه الرابع والعشرين.
ونشرت الصفحة الرسمية
للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"صورة لوليد أزارو وكتبت عليها:
"نحتفل اليوم بعيد ميلاد مهاجمنا وليد أزارو، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".
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