الأهلي يحتفل بعيد ميلاد وليد أزارو الـ24

احتفل النادي الأهلي بعيد ميلاد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والذي يتم عامه الرابع والعشرين.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"صورة لوليد أزارو وكتبت عليها: "نحتفل اليوم بعيد ميلاد مهاجمنا وليد أزارو، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".