ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام جلسة اليوم.. والسوقي يربح 900 مليون جنيه





أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي صعود طفيف لمؤشراتها ، بدعم كبير من مشتريات الأجانب ، وربح رأس المال السوقى بقيمة 900 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 762 مليار جنيه.





وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 14,223.65 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 605.71 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 1,546.91 نقطة.





وبلغ حجم التداول على الأسهم 162.5 مليون ورقة مالية بقيمة 791,716, مليون جنيه، عبر تنفيذ 21 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.1% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.4%، والعرب على 7.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.9%.









ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 268,7 مليون جنيه، 48.9 مليون جنيه ، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأجانب للشراء بقيمة 317,6 مليون جنيه.





من جانبه أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فى حالة من التفاؤل من انفراجة لحل مشكلة جلوبال مع الضرائب





وربح رأس المال السوقى بقيمة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 761.181 مليار جنيه.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 14148 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 2138 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 17579 نقطة.









كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 604 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 1544 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 455 نقطة.

وارتفعت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 18 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.



