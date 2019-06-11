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ترتيب حاملي "شارة كابتن" منتخب مصر.. محمد صلاح رقم 6

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 03:01 م
ترتيب حاملي شارة كابتن منتخب مصر.. محمد صلاح رقم 6
محمد صلاح
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محمد الصو
 
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استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على الترتيب النهائي لحاملي شارة قيادة الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا

 

وجاء اختيار كابتن المنتخب حسب الأقدم بين اللاعبين وهو أحمد المحمدي قائدًا للفريق ويليه في الترتيب وليد سليمان لاعب الأهلي وعبد الله السعيد لاعب بيراميدز وأحمد علي لاعب المقاولون العرب ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ومحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وأحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي وعمر جابر لاعب بيراميدز وأحمد الشناوي لاعب بيراميدز ومروان محسن لاعب الأهلي .

 

الجدير بالذكر أن خافيير أجيري قد استبعد أحمد فتوح و محمد أبوجبل لاعبي سموحة صباح اليوم و أستقر على القائمة النهائية التي ضمت ٢٣ لاعباً .

 

ويلتقي المنتخب الوطني؛ منتخبي تنزانيا وغنيا وديًا؛ يومي 13 و 16 من الشهر الجاري؛ استعدادًا لنهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.


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