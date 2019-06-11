شيكابالا يبلغ الزمالك بوجود عرض له من مصر المقاصة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:59 م
هاني عصام
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أجرى محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك اتصالًا هاتفيًا بأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء لحسم مصيره مع الفريق.
وطلب شيكابالا من أمير مرتضى وضوح الرؤية بشكل كامل سواء بإعادته إلى الفريق أو استمرار إعارته في الموسم المقبل.
وأبلغ شيكابالا مسئول الكرة بالزمالك عن وجود عرض له من نادي مصر للمقاصة عن طريق أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد للفريق والذي يرغب في ضمه للفريق.
وتتجه النية لدى إدارة الزمالك بإستمرار إعارة شيكابالا وعدم عودته في الموسم المقبل بسبب الزحمة بين صفوف الفريق في مركز صانع الألعاب وعدم الحاجة إليه.
وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن عودة شيكابالا إلى الفريق في الموسم المقبل بعد إنتهاء تعاقده مع فريق أبولون اليوناني.
وطلب شيكابالا من أمير مرتضى وضوح الرؤية بشكل كامل سواء بإعادته إلى الفريق أو استمرار إعارته في الموسم المقبل.
وأبلغ شيكابالا مسئول الكرة بالزمالك عن وجود عرض له من نادي مصر للمقاصة عن طريق أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد للفريق والذي يرغب في ضمه للفريق.
وتتجه النية لدى إدارة الزمالك بإستمرار إعارة شيكابالا وعدم عودته في الموسم المقبل بسبب الزحمة بين صفوف الفريق في مركز صانع الألعاب وعدم الحاجة إليه.
وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن عودة شيكابالا إلى الفريق في الموسم المقبل بعد إنتهاء تعاقده مع فريق أبولون اليوناني.
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