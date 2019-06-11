ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سلاح الجو الهندي يعثر على حطام طائرة حربية مفقودة

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 02:58 م
سلاح الجو الهندي يعثر على حطام طائرة حربية مفقودة
طائرة هندية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

عثر سلاح الجو الهندي على حطام طائرة حربية فقدت الأسبوع الماضي.

 

وتم العثور على الطائرة الحربية المفقودة في جبال نائية على الحدود الصينية، ولا تزال السلطات تحاول معرفة مصير 13 شخصا كانوا على متنها، بعدما اختفت الطائرة من شاشات الرادار في 3 يونيو، بعد وقت قصير من إقلاعها من بلدة جورهات في ولاية أسام في طريقها إلى مينتشوكا في ولاية أروناتشال براديش. وكان على متنها ثمانية من أفراد الطاقم وخمسة ركاب.

 

وأكد سلاح الجو الهندي، حسبما نقلت "رويترز"، أن الطائرة من طراز (إيه.إن-32)، وتستخدم في النقل، عثر عليها على بعد 16 كم من قرية ليبو في ولاية أروناتشال براديش.

 

وأضاف: "لا تزال الجهود مستمرة لتحديد حالة من كانوا على متنها وما إذا كان يوجد منهم ناجون".

 

وقال ميتو ديرتشي، المسؤول المحلي في أرونشال براديش: "جرى تحديد موقع الحطام… إنه قريب من المكان الذي اختفت فيه الطائرة عن (شاشات) الرادار".

 

Advertisements
المزيد عن: طائرة حربية مفقودة طائرة حربية سلاح الجوي الهندي حطام طائرة حربية الهند
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلجيكا
-
x
20:45
-
إسكتلندا
أندورا
-
x
20:45
-
فرنسا
إيطاليا
-
x
20:45
-
البوسنة والهرسك
مباريات دولية ودية
الجزائر
-
x
19:00
-
بوروندي
كرواتيا
-
x
20:45
-
تونس
كأس العالم للشباب
أوكرانيا
-
x
17:30
-
إيطاليا
الإكوادور
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية