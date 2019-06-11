استقر في البنك الأهلى وتراجع في البركة.. سعر الدولار يتباين مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 11-6-2019

تباين سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2019 حيث تراجع فى عدد من البنوك، بينما استقر فى بنوك أخرى عند ختام تعاملات أمس الاثنين.





تحر كات سعر الدولار في البنوك

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى، وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك البركة إلى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار في بنك الأهلي المصري، ومصر عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.

واستقر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول عند 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع، وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي العربي الأفريقي، وقناة السويس عند 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

وحافظ سعر شراء الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.74 جنيه، بينما انخفض سعر البيع قرشا واحدا إلى 16.84 جنيه.





أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.67جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك عودة

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.70جنيه للشراء





16.80جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع



