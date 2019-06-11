استقر في البنك الأهلى وتراجع في البركة.. سعر الدولار يتباين مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 11-6-2019
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:45 م
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سعر الدولار في البنوك
تباين سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الثلاثاء 11-6-2019 حيث تراجع فى عدد من البنوك، بينما استقر فى بنوك أخرى عند ختام تعاملات أمس الاثنين.
تحركات سعر الدولار في البنوك
انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى، وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك البركة إلى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار في بنك الأهلي المصري، ومصر عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي التجاري الدولي والإسكندرية عند 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.
واستقر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول عند 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع، وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنكي العربي الأفريقي، وقناة السويس عند 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.
وحافظ سعر شراء الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.74 جنيه، بينما انخفض سعر البيع قرشا واحدا إلى 16.84 جنيه.
أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.67جنيه للشراء
16.80جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.70جنيه للشراء
16.80جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
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