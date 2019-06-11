الجربوع يعلن استمرار "عموري" مع الهلال السعودي

أكد عبد الله الجربوع رئيس الفريق الأول لكرة القدم المكلف بنادي الهلال السعودي عن وجود مفاجأة سارة لجماهير الزعيم قبل بداية الموسم الرياضي المقبل 2019 – 2020 .

وقال الجربوع إن المفاجأة تكمن في أن النجم الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري" نجم الفريق سوف ينضم إلى معسكر النادي استعداداً للموسم الجديد.

وأكد الجربوع أن عموري يرحب بفكرة البقاء في الهلال ومن المقرر أن يتوصل رئيس النادي الجديد معه من أجل إنهاء الاتفاق لتجديد التعاقد بعد نهاية الانتخابات.

يذكر أن الجربوع قد تولى رئاسة نادي الهلال في نهاية الموسم المنصرم بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل وتنتهي فترة ولايته بعد عشرة أيام وسيتم بعدها انتخاب مجلس إدارة جديد.