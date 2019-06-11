موعد انكسار الموجة الحارة.. تفاصيل الحالة الجوية ومواجهة ارتفاع نسبة الرطوبة

تسود الحالة الجوية على البلاد اليوم، طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، بينما يظل طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، لطيف على السواحل الشمالية، وذلك في ضوء توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية-.





وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





طقس لطيف غدا

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا، كما يتوقعوا أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس.





وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة فالعظمى 35 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 والصغرى 21، وسوهاج العظمى 38 والصغرى 24، وقنا العظمى 39 والصغرى 25، والأقصر 40 والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 والصغرى 27.





انكسار الموجة الحارة الخميس

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الجو على أغلب أنحاء الجمهورية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم على كافة الأنحاء، حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 37 درجة، مضيفًا أنه رغم هذا الارتفاع في درجات الحرارة إلا أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي، موضحا أنه من المتوقع مع الغد انخفاض طفيف بالدرجات، وانكسار بدرجات الحرارة مع يوم الخميس المقبل.





وأوضح "شاهين"، في تصريحات صحفية له، أن سبب الإحساس بارتفاع حرارة الجو يرجع لارتفاع نسب الرطوبة التي بدأ ترتفع تدريجيا مع هذه الأيام مع اقتراب دخول فصل الصيف، حيث تتجاوز نسب الرطوبة الـ70% على القاهرة والوجه البحري، وتتجاوز الـ80% على السواحل الشمالية، مشيرا إلى أن نسب الرطوبة مرتفعة حيث أن نسب الرطوبة الطبيعية تتراوح بين 30 لـ40% وتجاوزها الـ50% يزيد الإحساس بحرارة الجو.





مواجهة ارتفاع نسبة الرطوبة

ووجه مدير مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الجوية، عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الظاهرة الجوية، "لابد من ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، والتي تساعد على التقليل من الإحساس بالحر والرطوبة المرتفعة"، بالاضافة إلى الجلوس في أماكن بها تيار هوائي، وعدم التواجد في الأماكن المغلقة، وكلما كانت الحجرة مكشوفة قل الإحساس بالحر.







