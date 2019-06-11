صلاة العيد تكشف مستقبل نجم المقاولون مع الزمالك
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:41 م
هاني عصام
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دخل محمد مجلي لاعب فريق المقاولون العرب دائرة اهتمامات نادي الزمالك للتعاقد معه خلال الموسم المقبل بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ذئاب الجبل.
وشهد صباح أول
أيام عيد الفطر المبارك ظهور مجلي في مسجد الأباصيري لأداء صلاة العيد في مسقط رأسه
في بني سويف وبعد انتهاء الصلاة التف حوله بعض محبيه وسألوه عن وجهته المقبلة وحقيقة
مفاوضات الزمالك والأهلي.
وأكد مجلي أنه
لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن من القطبين والقرار في النهاية بيد إدارة المقاولون العرب،
مشيرًا إلى أن كل ما يتردد في وسائل الإعلام عن توقيعه للأهلي أو الزمالك غير صحيح.
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