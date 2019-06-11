باكستان تسمح لطائرة رئيس الوزراء الهندي بالتحليق فوق أراضيها





وافقت باكستان، "من حيث المبدأ"، على طلب الهند بالسماح لطائرات رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالتحليق في أجواءها المتجهة إلى بيشكيك لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون هذا الأسبوع، وفقًا لمسؤول باكستاني كبير، كان يأمل في أن تقوم نيودلهي الرد على عرض اسلام اباد لحوار السلام.طلبت الهند من باكستان السماح لطائرات رئيس الوزراء الهندي بالتحليق فوق مجالها الجوي إلى بيشكيك في قيرغيزستان لحضور قمة منظمة شانجهاي للتعاون في الفترة من 13 إلى 14 يونيو، كما يحضر رئيس وزراء باكستان عمران خان اجتماع المجموعة الإقليمية.وأغلقت باكستان مجالها الجوي بالكامل في 26 فبراير بعد غارة جوية على سلاح الجو الهندي على معسكر جيش محمد الإرهابي في بالاكوت، ومنذ ذلك الحين، لم يفتح سوى طريقين، كلاهما يمر عبر جنوب باكستان، من إجمالي 11.وأكد المسؤول الباكستاني، أن حكومة عمران خان "وافقت من حيث المبدأ على طلب الحكومة الهندية بالسماح لطائرات رئيس الوزراء مودي بالطيران فوق المجال الجوي الباكستاني إلى بيشكيك".وقال المسؤول: "سيتم إبلاغ الحكومة الهندية بشأن القرار بمجرد اكتمال الاجراءات الاجرائية، وستوجه هيئة الطيران المدني أيضا لإخطار الطيارين في وقت لاحق.وأضاف أن باكستان تأمل في أن ترد الهند على عرضها لحوار السلام.وقال إن رئيس الوزراء خان كتب مؤخرًا رسالة إلى نظيره الهندي يشدد فيها على أن باكستان تحتاج إلى حل لجميع القضايا الجيوسياسية بما في ذلك كشمير بين الدولتين المتجاورتين.