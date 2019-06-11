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تفاصيل برنامج مدحت شلبي على راديو "إينرجي"

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:29 م
تفاصيل برنامج مدحت شلبي على راديو إينرجي
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الفجر الفني
 
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يخوض الإعلامي مدحت شلبي، تجربة إذاعية جديدة، خلال الأيام القليلة المُقبلة، من خلال راديو "إينرجي"، وذلك بالتزامن مع بطولة الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، ومن المُقرر انطلاقها اعتبارًا من يوم 21 يونيو الجاري.

"شلبي" من المُقرر تقديم برنامج يحمل اسم "مساء الأنوار يا أفريقيا"، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً ولمدة ساعة ونصف، حيث يُقدمه على مدار 5 أيام أسبوعيًا من الأحد إلى الخميس.

ويُقدم "شلبي"، من خلال البرنامج تقديم أهم الأخبار ونتائج وتحليلات المباريات، مع الكواليس الحصرية واللقاءات والتعليقات، والمداخلات الهاتفية مع مسؤولي المنتخبات ونجوم الإعلام والتحليل الرياضي في مصر.

ويأتي البرنامج ضمن خطة "إينرجي" للتغطية الخاصة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة في مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

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