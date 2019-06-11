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جائزة باسم الكاتب لينين الرملي في المهرجان القومي للمسرح

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 01:27 م
جائزة باسم الكاتب لينين الرملي في المهرجان القومي للمسرح
الرملى
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سعد نبيل
 
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أكد الفنان أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، إنَّ الدورة الثانية عشر من عمر المهرجان ستشهد استحداث مسابقة وجائزة دائمة في التأليف المسرحي تحمل اسم الكاتب لينين الرملي.

وأوضح "عبدالعزيز"، في بيان له صادر اليوم، أن الهدف من الجائزة هو خلق جيل جديد من المبدعين الشباب في الكتابة والتاليف المسرحي، مبينًا أنَّ ذلك يأتي  انطلاقًا من اهتمام الدولة بتكريم وتخليد مبديعها وتقديرًا لإسهامات لينين الرملي في مجال الكتابة المسرحية ومشواره الفني والأدبي الحافل؛ الذي امتد لما يقرب من نصف قرن تناول خلالها قضايا المجتمع بأعمال فنية وأدبية اثرت الحركة المسرحية بمصر.

وجاء القرار بعد اجتماع اللجنة العليا للمهرجان وموافقة وزيرة الثقافة وتصديقها عليه. وتضم اللجنة العليا للمهرجان القومي نخبة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح، ففي مجال النقد جرى اختيار الناقد والكاتب محمد بهجت الذي له الكثير من المؤلفات المسرحية والمقالات النقدية، ومن جيل الشباب انضمت للجنة العليا الناقدة الشابة رنا عبدالقوي وهي أيضًا من جيل النقاد الجدد الذين لهم فكر ورؤى متطورة للمسرح.    

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