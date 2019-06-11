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فتح تدريب المنتخب للإعلام ومؤتمر صفحي لخافيير أجيري غدا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:59 ص
فتح تدريب المنتخب للإعلام ومؤتمر صفحي لخافيير أجيري غدا
أجيري
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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يعقد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرًا صحفيًا في السادسة والنصف مساء غد الأربعاء باستاد برج العرب للحديث عن مباراة تنزانيا الودية المقرر إقامتها في التاسعة من مساء الخميس المقبل ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية .

 

فيما يؤدي المنتخب تدريبه لليوم نفسه الأربعاء في السابعة مساء ، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بحضور ال 15 دقيقة الأولى من المران الذي سيقام على الملعب الرئيسي لستاد برج العرب الذي سيستضيف المباراة .

 

بينما يؤدي الفريق الضيف مرانه الأساسي على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب في التاسعة من مساء اليوم نفسه.

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المزيد عن: منتخب مصر مصر وتنزانيا مؤتمر صحفي خافيير اجيري اخبار الرياضة
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