فتح تدريب المنتخب للإعلام ومؤتمر صفحي لخافيير أجيري غدا
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:59 ص
علي نبوي ومحمد الصو
Advertisements
Advertisements
يعقد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرًا صحفيًا في السادسة والنصف مساء غد الأربعاء باستاد برج العرب للحديث عن مباراة تنزانيا الودية المقرر إقامتها في التاسعة من مساء الخميس المقبل ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية .
فيما يؤدي المنتخب تدريبه لليوم نفسه الأربعاء
في السابعة مساء ، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بحضور ال 15 دقيقة الأولى من المران الذي
سيقام على الملعب الرئيسي لستاد برج العرب الذي سيستضيف المباراة .
بينما يؤدي الفريق الضيف مرانه الأساسي
على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب في التاسعة من مساء اليوم نفسه.
Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر مصر وتنزانيا مؤتمر صحفي خافيير اجيري اخبار الرياضة
- 15 دقيقة للإعلام في تدريب المنتخب
- منتخب أوغندا يخوض مرانه الأخير استعدادا لمواجهة الفراعنة
- الأهلي يخوض مرانه الرئيسي ببرج العرب غدا استعدادا للدراويش
- رسميا.. ميشيل سلجادو ينضم إلى الجهاز الفني للمنتخب الوطني
- المنتخب الوطني يبدأ معسكره استعدادا للنيجر
- المنتخب يعلن برنامجه اليوم استعدادا لمواجهة النيجر
- المنتخب الاولمبي يواجه تونس.. غدا
- بعثة المنتخب الوطني تتوجه إلى النيجر
- اليوم.. المنتخب الوطني يتجمع استعدادا لوديتي تنزانيا وغنيا
- جنش يواصل الغياب عن تدريب منتخب مصر (صور)