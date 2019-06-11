مكتبة الإسكندرية تنظم ورشة عمل إقليمية حول دبلوماسية العلوم
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 12:00 م
محمد رجب - دينا حسن
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تنظم مكتبة الإسكندرية، غدًا الأربعاء، ورشة عمل إقليمية حول دبلوماسية العلوم خلال الفترة من 12 إلي 16 يونيه الجارى، على أن يتم الافتتاح في نفس اليوم.
وتهدف ورشة العمل إلي تعريف المشاركين العرب بأهم القضايا السياسية الدولية والإقليمية المعاصرة مع تقديم نظرة عامة عن كيفية مساهمة العلوم والتكنولوجيا، والابتكار في تطوير السياسات والحوكمة العالمية وحل النزاعات.
كما ستقوم ورشة العمل من خلال جلسات تفاعلية بين المشاركين والمتحدثين بعرض بعض الخبرات والدراسات والأمثلة لكيفية تطوير الأفكار والاستراتيجيات، وذك لتعزيز دبلوماسية العلوم في المنطقة العربية، كما تسعي ورشة العمل إلي بناء شبكات قوية لتعزيز الجيل القادم من دبلوماسي العلوم في المنطقة.
وتهدف ورشة العمل إلي تعريف المشاركين العرب بأهم القضايا السياسية الدولية والإقليمية المعاصرة مع تقديم نظرة عامة عن كيفية مساهمة العلوم والتكنولوجيا، والابتكار في تطوير السياسات والحوكمة العالمية وحل النزاعات.
كما ستقوم ورشة العمل من خلال جلسات تفاعلية بين المشاركين والمتحدثين بعرض بعض الخبرات والدراسات والأمثلة لكيفية تطوير الأفكار والاستراتيجيات، وذك لتعزيز دبلوماسية العلوم في المنطقة العربية، كما تسعي ورشة العمل إلي بناء شبكات قوية لتعزيز الجيل القادم من دبلوماسي العلوم في المنطقة.
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