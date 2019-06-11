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مبادرة شبابية لتنظيف وتجميل مركز شباب كفر الصهبي في القليوبية.. (صور)

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 11:50 ص
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محمد نبيل
 
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اطلق عدد من شباب مركز كفر الصهبي التابع لإدارة شباب شبين القناطر، مبادرة "شارك ونظف" التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بمشاركة إدارة الشباب، حيث قاموا بأعمال النظافة وجمع القمامة للمركز والمنطقة المحيطة به.

وتنفذ المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، وتحت إشراف المعتز بالله سليمان مدير إدارة الشباب بالمديرية، وبحضور عبد الحافظ من إدارة الشباب بالمديرية وشاكر محمد مدير إدارة شباب شبين.


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