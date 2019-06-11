سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 11-6-2019

استقر سعر الدرهم الإماراتي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11-6-2019 ليسجل بنك عودة أعلى سعر للشراء بنحو 4.59 جنيها، بينما سجل البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع بقيمة 4.59 جنيها، وجاءت اسعار الدرهم على النحو التالى:





سعر الدرهم الإماراتى في البنوك اليوم





سجل سعر الدرهم الإماراتي فى البنك الأهلي الكويتي نحو 4.57 جنيها للشراء، و 4.60 جنيها للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.48 جنيها للشراء، 4.70 جنيها للبيع، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي فى بنك مصر نحو 4.57 جنيها للشراء، و 4.60 جنيها للبيع



