"الأعلى للثقافة" ينظم أمسية ثقافية عن مصر في الأدب الروسي

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ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية تحت عنوان عنوان "مصر في الأدب والاستشراق الروسي"، وذلك يوم الخميس 20 يونيو 2019، في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر المجلس بساحة دار الأوبرا.



يشارك في الندوة عدد من المتخصصين وهم "السفير سيرجي كيربيتشينكو سفير جمهورية روسيا الاتحادية بالقاهرة، شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمراكز الثقافية الروسية، والدكتور محمد نصر الجبالي رئيس قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتورة مكارم الغمري أستاذ الأدب الروسي المقارن والعميد الأسبق لكلية الألسن"، وتدير الأمسية الدكتورة نورهان الشيخ عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.



وتأتي الأمسية ضمن الفعاليات التي وجهت بتنظيمها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ضمن خطة الأنشطة التي تنظم على مدار عام احتفالا بتخصيص عام 2020 عامًا للثقافة المصرية الروسية.



