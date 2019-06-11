قائمة منتخب مصر النهائية في أمم إفريقيا (أسماء ومراكز)

كشف خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة منتخب مصر النهائية في أمم إفريقيا 2019 بدون الثنائي أحمد فتوح ومحمد أبوجبل بعد الاستبعاد بشكل رسمي منها.

القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - جنش (الزمالك) - أحمد الشناوي (بيراميدز)

خط الدفاع: أيمن أشرف (الأهلي) - أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - عمر جابر (بيراميدز) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - محمود علاء (الزمالك) - باهر المحمدي (الإسماعيلي).

خط الوسط: طارق حامد (الزمالك) - نبيل عماد دونجا (بيراميدز) - علي غزال (فيرنس البرتغالي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - وليد سليمان (الأهلي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي) - عبدالله السعيد (بيراميدز) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

خط الهجوم: مروان محسن (الأهلي) - أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني) - أحمد علي كامل (المقاولون العرب).