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عاجل.. استبعاد ثنائي منتخب مصر من القائمة النهائية لأمم إفريقيا

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 10:29 ص
عاجل.. استبعاد ثنائي منتخب مصر من القائمة النهائية لأمم إفريقيا
أبوجبل
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الفجر الرياضي
 
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استبعد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الثنائي أحمد فتوح ومحمد أبوجبل من القائمة النهائية للفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2019.

 

القائمة النهائية لمنتخب مصر


حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - جنش (الزمالك) - أحمد الشناوي (بيراميدز)


خط الدفاع: أيمن أشرف (الأهلي) - أحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي) - أحمد أيمن منصور (بيراميدز) - عمر جابر (بيراميدز) - محمود حمدي الونش (الزمالك) - أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) - محمود علاء (الزمالك) - باهر المحمدي (الإسماعيلي).

 

خط الوسط: طارق حامد (الزمالك) - نبيل عماد دونجا (بيراميدز) - علي غزال (فيرنس البرتغالي) - محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - وليد سليمان (الأهلي) - عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) - محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي) - عبدالله السعيد (بيراميدز) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).

 

خط الهجوم: مروان محسن (الأهلي) - أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليوناني) - أحمد علي كامل (المقاولون العرب).

 

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