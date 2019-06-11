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واشنطن: خيار واحد أمام إيران

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:56 ص
واشنطن: خيار واحد أمام إيران
مورغان أورتاغوس
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وكالات
 
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اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، أن الحل الوحيد مع إيران هو اتفاق جديد يشمل وقف كل "التهديدات" التي تشكلها.

 

وقالت أورتاغوس: "الحل الوحيد، هو اتفاق جديد يعالج كل تهديدات إيران. هذه التهديدات تتلخص في الـ12 مطلبا التي قال عنها الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو إن واشنطن مستعدة لبحثها، وقادة إيران يعرفون كيفية الاتصال بنا".

 

واعتبرت المتحدثة الأمريكية أن التهديدات الإيرانية الأخيرة بوقف تنفيذ التزاماتها الرئيسية بموجب خطة العمل الشاملة النووية المشتركة هي "خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ".

 

وأضافت: "يجب على المجتمع الدولي أن يظل متحدا في هذا الاتجاه ويحث النظام الإيراني على تحمل مسؤولية تهديداته بتوسيع برنامجه النووي".

 

وانسحبت الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران في عام 2015، والذي رفع العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي.

 

وردا على ذلك، أعلنت إيران وقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، معربة عن عزمها على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم ما لم يتمكن الأوروبيون خلال 60 يوما من حماية مصالحهم التجارية من العقوبات الأمريكية.

 

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