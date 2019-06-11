واشنطن: خيار واحد أمام إيران
اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية
مورغان أورتاغوس، أن الحل الوحيد مع إيران هو اتفاق جديد يشمل وقف كل "التهديدات"
التي تشكلها.
وقالت أورتاغوس: "الحل الوحيد، هو
اتفاق جديد يعالج كل تهديدات إيران. هذه التهديدات تتلخص في الـ12 مطلبا التي قال عنها
الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو إن واشنطن مستعدة لبحثها، وقادة إيران
يعرفون كيفية الاتصال بنا".
واعتبرت المتحدثة الأمريكية أن التهديدات
الإيرانية الأخيرة بوقف تنفيذ التزاماتها الرئيسية بموجب خطة العمل الشاملة النووية
المشتركة هي "خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ".
وأضافت: "يجب على المجتمع الدولي أن
يظل متحدا في هذا الاتجاه ويحث النظام الإيراني على تحمل مسؤولية تهديداته بتوسيع برنامجه
النووي".
وانسحبت الولايات المتحدة في مايو 2018
من الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران في عام 2015، والذي رفع العقوبات
عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي.
وردا على ذلك، أعلنت إيران وقف تنفيذ بعض
التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، معربة عن عزمها على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم ما
لم يتمكن الأوروبيون خلال 60 يوما من حماية مصالحهم التجارية من العقوبات الأمريكية.
- خبير إمارتي: إيران تعول على أوروبا لحماية "الاتفاق النووي"
- أردوغان يبحث هاتفيًا مع روحاني انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي
- روحاني: طهران لن تستسلم للضغوط الأمريكية والعقوبات بل وحتى التهديد بالحرب
- وكالة الطاقة الذرية: طهران ملتزمة بالاتفاق النووي رغم العقوبات
- "صالحي": إيران يمكنها تخصيب اليورانيوم حتى 20% خلال 4 أيام
- عقوبات أمريكية إضافية ضد إيران تستهدف اليورانيوم المخصّب
- للإفلات من العقوبات.. إيران تعلن الاستمرار في تخصيب اليورانيوم (فيديو)
- ماذا يعني عدم التزام إيران بالاتفاق النووي؟.. وردود الأفعال الدولية
- لردع التهديد الإيراني.. ترامب سيعيّن باتريك شاناهان وزيرا للدفاع
- تزايد التوترات بشأن القضية النووية الإيرانية