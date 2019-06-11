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فرنسا ضد أندورا لعودة الانتصارات فى تصفيات يورو 2020

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:58 ص
فرنسا ضد أندورا لعودة الانتصارات فى تصفيات يورو 2020
منتخب فرنسا
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مصطفي صابر
 
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يحل منتخب فرنسا ضيفاً على منتخب أندورا في التاسعة إلا ربع مساء اليوم ، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020".

حيث فجر المنتخب التركي مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على ضيفه الفرنسي بطل العالم 2-0 السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا.

ويعتلي المنتخب التركي صدارة المجموعة بعد الفوز على المنتخب الفرنسي برصيد 9 نقاط، .

ويسعى منتخب فرنسا لتحقيق الفوز من أجل عودة الانتصارات وإعتلاء المجموعة بعد خطف هزيمته من المنتخب التركي.

حيث سيلاقي المنتخب التركي نظيره  الايسلندي مساء اليوم لمواصلة الصدارة في المجموعة الثامنة والبحث عن الفوز الرابع على التوالي والوصول للنقطة 12.

يذكر ان في نفس التوقيت سيحل منتخب مولدوفا ضيفاً على منتخب ألبانيا من  منافسات المجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الاوروبية.
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المزيد عن: منتخب فرنسا منتخب تركيا اندورا امم اوروبية
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