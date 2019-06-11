ظهير ليفربول: هازارد أرهقني
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:38 ص
الفجر الرياضي
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أكد أندي روبرتسون ظهير فريق ليفربول الإنجليزي عن إدين هازارد نجم تشيلسي أفضل لاعب واجهه في المباريات وتسبب في إرهاقه.
وقال روبرتسون لصحيفة "ميرور": "أفضل لاعب لعبت ضده في مسيرتي كلها هو هازارد لأنه واحد من افضل اللاعبين في العالم ويستحق الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني".
وانتقل هازارد لريال مدريد بشكل رسمي ليمثل النادي الاسباني لمدة خمس سنوات بداية من الموسم القادم 2019 – 2020 .
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