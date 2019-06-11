التحالف يكشف تفاصيل إسقاط طائرتين بدون طيار باتجاه خميس مشيط





صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء أمس الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار “مسيّرة” أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط.



